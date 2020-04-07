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Промпроизводство в Германии в феврале неожиданно выросло к январю

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2020 года промпроизводство в Германии выросло на 0,3% по сравнению с январем, сообщило Министерство экономики и труда ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономический кризис

В феврале распространение коронавирусной инфекции COVID-19 еще не оказало ощутимого влияния на производственный сектор Германии, отмечает Федеральное статистическое агентство Destatis. Тем не менее, объем промпроизводства сократился на 1,2% по сравнению с февралем 2019 года.

Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в феврале увеличилось на 0,4%.

Выработка электроэнергии подскочила на 2,7%.

Выпуск потребительских товаров вырос на 1,8%, промежуточных товаров - на 0,8%, средств производства - снизился на 0,3%.

В январе, согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства увеличился на 3,2% относительно предыдущего месяца и уменьшился на 0,9% в годовом выражении.

Германия коронавирус Destatis

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