Министр обороны Польши анонсировал финальный доклад по авиакатастрофе под Смоленском

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Антони Мачеревич во вторник в эфире Польского радио сообщил о скорой публикации финального доклада о авиакатастрофе под Смоленском, в котором 10 лет назад погибло практически все руководство страны.

По его словам, доклад уже готов, однако его публикация отложена на несколько дней в связи со Страстной неделей и сложной эпидемиологической ситуацией в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился самолет Ту-154, на котором летел президент Польши. Все 96 человек, которые находились на борту, погибли.

В списке погибших - Лех Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур: начальник генштаба Войска Польского Франтишек Гонгор, глава Бюро национальной безопасности Александр Щигло, глава президентской администрации Владислав Стасяк, замглавы МИД Анджей Кремер, омбудсмен Януш Кохановский, президент Польского национального банка Славомир Скржипек, оперативный командующий польских вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий сухопутными войсками Тадеуш Бук, командующий ВВС Анджей Бласик, командующий ВМФ Анджей Карвета, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

В прошлом году Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей к этой авиакатастрофе. "Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - постановил тогда судья Хуберт Гансиор.