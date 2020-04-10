Эксперты из Польши согласились с РФ насчет отсутствия взрывчатки на самолете Качиньского

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Польские эксперты согласились с выводами российских коллег о несостоятельности "взрывной" версии катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, в которой погибло почти 100 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории РФ, так и на территории республики Польша", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Вместе с тем она отметила, что ведомство продолжает расследование дела по факту крушения польского президентского самолета Ту-154М.

По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал это. "Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии", - сказала Петренко.

Ранее польская сторона неоднократно утверждала, что причиной крушения президентского самолета могла стать детонация взрывчатки на борту.

По данным СКР, на высоте около 11 метров в результате столкновения с деревом у Ту-154М оторвалась часть крыла, он перевернулся и упал на землю в перевернутом положении.

"Согласно выводам экспертов, на фрагментах Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации", - сказала Петренко.

Самолет Ту-154М, на котором Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский. В 2018 году российские следователи пришли к выводу, что к крушению привела ошибка экипажа.