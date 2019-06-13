Экс-глава канцелярии премьера Польши признан виновным по делу о гибели Качиньского

В 2010 году в результате крушения Ту-154М погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент страны Лех Качиньский

Тюльпаны, разложенные на подъезде к президентскому дворцу в Варшаве в память о Лехе Качиньском и его жене Марии 13 апреля 2018 года Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Варшавский окружной суд в четверг признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера под Смоленском. В самолете находились тогдашний президент страны Лех Качиньский и представительная делегация польского руководства. Об этом сообщает польское радио.

Согласно вердикту суда, Арабский не предпринял необходимых действий для того, чтобы всячески препятствовать тому, чтобы этот полет состоялся.

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должностью главы канцелярии премьер-министра, предусматривающей координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши", - говорится в вердикте суда.

"В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление", - отмечается в документе.

"Кажется очевидным каждому, что обвиняемый не мог не быть осведомлен о том, что принимающая сторона объявила аэропорт закрытым", - заявил судья Хуберт Гансиор.

По 42 пунктам обвинения Арабский приговорен к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Кроме Томаша Арабского суд вынес решения еще по четырем обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица, в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила: "Все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".