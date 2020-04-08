Российских строителей БелАЭС с коронавирусом госпитализировали в Белоруссии

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция выявлена у 15 граждан Российской Федерации, которые прибыли в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, они госпитализированы. Об этом сообщает газета "Гродненская правда" со ссылкой на главное управление здравоохранения областного исполкома.

"Лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на АЭС в Островец. Все они госпитализированы, изолированы", - пишет издание.

Клинических проявлений болезни у россиян нет. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты первого уровня, отметили в управлении.

Эту информацию позднее подтвердил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

"Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине повторное лабораторное тестирование (на коронавирус - ИФ) дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование", - сказал Караник в ходе онлайн-конференции в среду.

Надо "определить, с чем мы имеем дело - это носительство, раннее проявление болезни", - отметил министр. "Это те строители, которые не участвовали в стройке, в пуске-наладке, которые находились в ожидании в течение 14 дней, чтобы приступить к работе", - добавил Караник.

Министр подчеркнул, что инфицирование выявлено в ходе риск-ориентированного подхода. "Вопрос строительства АЭС обсуждался, учитывая его техническую сложность, необходимость обеспечить его устойчивую жизнедеятельность, недопущения распространения инфекции среди коллектива", - пояснил он.

По его словам, "было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают для шеф-монтажа и пуско-наладочных работ, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине перед тем, как приступить к выполнению работ".

По данным Минздрава Белоруссии, всего по состоянию на 8 апреля число инфицированных COVID-19 в стране составляет 1066 человек, 13 человек умерли.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021 год. Генподрядчиком строительства станции является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").