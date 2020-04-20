Москва готова реструктурировать кредит Минску на строительство БелАЭС

Учения МЧС на БелАЭС Фото: Reuters

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова реструктурировать Минску кредит на строительство Белорусской АЭС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение двух стран.

Соглашение было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает выделение правительству Белоруссии до $10 млрд государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

По состоянию на 1 апреля 2020 года было использовано $4,33 млрд средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не превысит $6 млрд, сообщил собеседник агентства.

По его словам, Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной поправки в соглашение.

Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Белоруссии на согласованных условиях, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств республики на сумму порядка $600 млн.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").