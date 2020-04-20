Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

Москва готова реструктурировать кредит Минску на строительство БелАЭС

Москва готова реструктурировать кредит Минску на строительство БелАЭС
Учения МЧС на БелАЭС
Фото: Reuters

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова реструктурировать Минску кредит на строительство Белорусской АЭС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение двух стран.

Соглашение было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает выделение правительству Белоруссии до $10 млрд государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

По состоянию на 1 апреля 2020 года было использовано $4,33 млрд средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не превысит $6 млрд, сообщил собеседник агентства.

По его словам, Россия подготовила и предварительно согласовала с белорусской стороной поправки в соглашение.

Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Белоруссии на согласованных условиях, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств республики на сумму порядка $600 млн.

Белоруссия строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Белоруссия Минск БелАЭС Росатом

Новости по теме

Новости

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%
Экономический кризис

Нефть WTI упала до минимума за 21 год накануне истечения майского контракта

Нефть WTI упала до минимума за 21 год накануне истечения майского контракта
Экономический кризис

Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

Программу льготных зарплатных кредитов расширят на средний и крупный бизнес

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

Токарев переназначен главой "Транснефти"

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Экономический кризис

Строительная отрасль учится жить по правилам карантина. Обзор

Строительная отрасль учится жить по правилам карантина. Обзор
Экономический кризис

Disney отправил 100 000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');