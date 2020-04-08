В Киргизии возбуждено второе уголовное дело, связанное с коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В отношении еще одного гражданина Киргизии с коронавирусом COVID-19 возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили "Интерфаксу" в МВД республики.

Дело расследуется сотрудниками УВД Нарынской области в отношении гражданина, отказавшегося от лечения коронавируса, рассказали в министерстве.

Ранее в социальных сетях было распространено видеообращение жителя города Нарын О.М., в котором мужчина заявил, что он и члены его семьи отказываются от лечения от коронавирусной инфекции. Автор обращения также рассказал, что от медицинских препаратов, назначенных врачами, здоровье у него и его родных наоборот ухудшается.

"В ноябре 2019 года он выехал в Пакистан для религиозного миссионерства - даават. 15 марта 2020 года рейсом Лахор-Ташкент-Ташкент-Бишкек вернулся в Киргизию. У него выявлен коронавирус", - рассказал собеседник "Интерфакса".

По словам представителя МВД, несмотря на введенные ограничения, мужчина нарушал санитарно-эпидемиологические правила.

"Вместе с О.М. у еще троих граждан Нарына, которые тесно контактировали с ним 30 марта, подтвердился коронавирус. Следственные мероприятия будут проводиться после его выздоровления. В настоящее время он находится в изоляции", - отметили в МВД.

По данным Минздрава страны, в Нарынской области зарегистрировано десять случаев заражения коронавирусом.

Как наказывают в Киргизии за "коронавирусные" преступления

Ранее в Оше был задержан мужчина, скрывавший заражение коронавирусом. Установлено что около 50 человек были в контакте с ним. Против него возбудили уголовное дело.

Согласно ст. 280 Уголовного кодекса Киргизии, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию, отравлению людей (...), наказывается штрафом от 180 тыс. до 220 тыс. сомов (от $2,2 тыс. до $2,6 тыс.) или лишением свободы от двух с половиной до пяти лет.

На 8 апреля в Киргизии подтверждены 270 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 33 излечились от инфекции.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.