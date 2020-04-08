Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу американского "Джеймстаунского фонда"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственной фонда The Jamestown foundation.

В Генпрокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что деятельность фонда "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". По данным прокуроров, усилия экспертов и аналитиков фонда направлены на разжигание этносепаратизма в национальных республиках Российской Федерации и пропаганду отделения некоторых территорий страны.

"Особым объектом его внимания являются регионы Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений и осложнения межнациональных отношений JF активно используется "черкесская" тематика и целенаправленно продвигается идея изменения территориального устройства нашей страны", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования, добавили там.

"Джеймстаунский фонд" станет 21-й иностранной НПО, признанной в России нежелательной.