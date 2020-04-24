Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор заблокировал сайты с материалами американской НКО Project Harmony, которая была признана в России нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что в минувшую среду деятельность данной организации была признана нежелательной в России.

Генпрокуратура решила, что деятельность Project Harmony представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Организация стала 22-й в реестре нежелательных иностранных НПО.

PH INC была основана в 1985 году с миссией "культурного и образовательного обмена с СССР". Сейчас НПО занимется организацией культурного обмена, решением "глобальных проблем и "общением, несмотря на границы".