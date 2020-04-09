Саудовская Аравия купила акции европейских нефтекомпаний на $1 млрд

Это бумаги Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni, подешевевшие на фоне спада котировок нефти

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в последние недели активно скупал акции четырех крупных европейских нефтекомпаний - Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni, считая их бумаги недооцененными в условиях спада на нефтяном рынке, пишет the Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным фонд, приобрел эти бумаги на общую сумму примерно $1 млрд и может продолжить их покупать.

"PIF вновь проявляет активность на фондовом рынке. Я не удивлюсь, если мы увидим дальнейшие аналогичные покупки", - сказал источник WSJ среди саудовских чиновников.

Инвестиции в нефтекомпании говорят о смене тактики PIF, который должен был содействовать усилиям принца Мохаммеда бин Сальмана по диверсификации экономики Саудовской Аравии и снижению ее зависимости от нефтяного сектора, что предполагало вложения фонда в сферы, не имеющие отношения к энергоносителям, пишет газета.

PIF приобрел долю в норвежской Equinor стоимостью порядка $200 млн на прошлой неделе. По данным Oslo Market Solutions, фонд купил около 14,5 млн акций Equinor, что составляет 0,43% ее бумаг, в период с 30 марта по 6 апреля, заняв, таким образом, 12-ую строчку в списке крупнейших акционеров компании.

Размеры долей, приобретенных фондом в Shell, Total и Eni, не известны, однако источники WSJ отмечают, что в совокупности их стоимость составляет около $1 млрд.

Shell, Total и Eni потеряли соответственно 35%, 31% и 33% стоимости в 2020 году, Equinor - 23%.