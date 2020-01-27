WSJ узнала о планах Эр-Рияда купить "Ньюкасл Юнайтед"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры с британским бизнесменом Майком Эшле о покупке футбольного клуба британской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед", сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к обсуждению сделки.

PIF, ключевой инвестиционный инструмент наследного принца Мухаммеда бен Салманааль Сауда, может купить "Ньюкасл" в консорциуме с другими инвесторами, среди которых британский финансист Аманда Стейвли. Предполагается, что Стейвли купит на средства семейного фонда 10% клуба, еще 10% купит группа инвесторов во главе с братьями Дэвидом и Саймоном Рубинами, остальное перейдет к саудовцам, говорят информированные собеседники WSJ.

Обсуждается сумма в 340 млн фунтов ($445 млн), Эшли купил клуб в 2007 году за 134 миллион фунтов. Сделка может быть заключена через несколько дней или недель, но может и не состояться, говорят собеседники издания.

"Ньюкасл Юнайтед" возник в 1892 году в результате слияния двух городских команд. Он четырежды выигрывал Чемпионат Англии, шесть раз - Кубок Англии. В этом сезоне пока находится на 14-м месте из 20.

Эшли заявил о планах продать клуб уже в 2008 году.

В 2008 году Abu Dhabi United Group for Development and Investment купила футбольный клуб "Манчестер Сити" у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Сделку оценивали в 200 млн фунтов ($360 млн по тогдашнему курсу) с учетом долга.