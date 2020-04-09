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Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские ученые считают, что установление теплой погоды не сможет полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса, сообщает телеканал CNN.

Пандемия коронавируса

Такое мнение члены Национальной академии наук США выразили в письме, направленном в Белый дом. "Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности", - отмечается в письме.

"Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - подчеркивают авторы обращения.

В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что существует распространенное мнение о том, что вирус исчезнет в апреле, с приходом тепла.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего подсчет данных по ситуации с коронавирусом, в США с начала эпидемии зарегистрировано более 400 тыс. случаев заражения. Почти 15 тыс. человек скончались, еще 23 тыс. выздоровели.

В мире с начала вспышки COVID-19 выявлено в общей сложности около 1,5 млн случаев заболевания. Летальный исход зафиксирован примерно в 90 тыс. случаев. Еще 340 тыс. человек выздоровели.

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