Академик РАН заявил, что жара и солнце вряд ли сильно повлияют на коронавирус

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает, что активность нового коронавируса SARS-CoV-2 вряд ли уменьшится из-за жаркой летней погоды.

"Нет, неправда. Дело в том, что она (жара - ИФ) почти никак не влияет. Я не думаю, что будет сильное влияние. Посмотрите, что происходит в Бразилии: сильного влияния (жаркой погоды на коронавирус - ИФ) не будет", - сказал Зверев "Интерфаксу", отвечая на вопрос, повлияет жара на темпы распространения коронавируса.

По словам академика, новый коронавирус передается преимущественно респираторным путем от человека к человеку. В свою очередь, этот путь передачи вируса наиболее активно задействован не на улице, где жаркое солнце и открытый воздух, а в помещениях. Поэтому погода существенного вклада в сокращение заболеваемости, считает Зверев, не внесет.

Ультрафиолетовое излучение, усиливающееся летом за счет большей активности солнца, уточнил Зверев, действительно разрушительно влияет на вирус. Тем не менее, это больше относится к выживанию вируса на поверхностях, а вируса на уличных поверхностях практически нет.

"На каких поверхностях вирус? Что, у нас на улице валяется этот вирус? Не валяется он там. И все это сильно преувеличено. Да, вирус быстрее погибает. Но если люди соблюдают социальную дистанцию, то они не заражаются ни так, ни так. То есть вряд ли. В метро - да, при скоплении людей возможно заражение, если попадается инфицированный человек. Но на улице - нет. Человек на улице этот вирус, в общем, не получает, только при близком контакте", - отметил Зверев.

Он также добавил, что кондиционеров в связи с коронавирусом бояться не стоит - во всяком случае, по его словам, вероятность того, что вирус попадет в помещение с улицы через систему кондиционирования, стремится к нулю.

"Никто этого, по-моему, особенно не изучал, но я не думаю. Все зависит от того, какой кондиционер, с воздушным, водяным охлаждением. Вирус должен попасть в систему кондиционирования, а откуда он попадет? Если в квартире есть инфицированный, то другие будут его разносить. Но на улице вируса же нет, он не летает там, и вряд ли кто-то получит его извне через кондиционер", - сказал собеседник агентства.

В конце апреля президент США Дональд Трамп сообщал со ссылкой на доклад ученых, что коронавирус менее устойчив в теплом и влажном климате. В начале того же месяца члены Национальной академии наук Соединенных Штатов выразили сомнение в том, что теплая погода может свести на нет распространение этой новой инфекции.