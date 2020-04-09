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Число заболевших COVID-19 на авианосце "Теодор Рузвельт" возросло почти в два раза

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 416 моряков команды американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в ВМС США.

Ранее сообщалось о 230 инфицированных.

По данным источника CNN, к настоящему моменту тесты на коронавирус прошли 97% членов экипажа.

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После экстренного захода авианосца на базу на острове Гуам в Тихом океане на берег для карантина сошла почти половина из его команды численностью 4,8 тыс. человек.

По данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Накануне министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который сообщил о вспышке COVID-19 на борту корабля. Модли не понравилось то, что сообщения об этом сначала просочились в СМИ, а уже затем - о проблеме узнало военное командование.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

Телеканал CNN также сообщает, что, по меньшей мере, 15 членов команды американского атомного авианосца "Рональд Рейган" также заболели коронавирусом COVID-19.

"Это не большая вспышка. На этом корабле есть физическое разделение моряков", - заявил на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

В настоящее время этот авианосец стоит у берегов Японии в Йокосуке.

США COVID-19 коронавирус

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