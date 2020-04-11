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В США за сутки впервые умерли более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

Заразились уже полмиллиона жителей Соединенных Штатов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В США за последние сутки от коронавируса COVID-19 скончались 2108 человек, число заболевших приблизилось к 0,5 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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Суточный прирост смертей от коронавируса в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973, 9 апреля - 1783. 10 апреля в стране был побит очередной "рекорд" по количеству погибших - 2 108 человек. Это также самое большое число летальных исходов за сутки среди всех стран мира.

По данным университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах умерли 18 637 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса в стране.

У 499 252 человек в США подтверждено заражение коронавирусом, 28,7 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет. По данным сайта Worldometer, Соединенные Штаты уже преодолели отметку в полмиллиона заболевших (502 318 случаев COVID-19).

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