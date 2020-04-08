И.о. главы ВМС США ушел в отставку из-за инцидента со вспышкой COVID-19 на авианосце

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер во вторник принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"), на борту которого произошла вспышка коронавируса.

"Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил нынешнего заместителя министра Армии Джима Макферсона в качестве исполняющего обязанности министра Военно-морских сил", - написал глава Пентагона в своем твиттере.

Вспышка COVID-19 на атомном авианосце ВМС США

Капитан авианосца USS Theodore Roosevelt Бретт Крозье в донесении командованию флота, оказавшемся в распоряжении газеты San Francisco Chronicle, попросил командование ВМС США срочно обеспечить условия для изоляции экипажа с тем, чтобы предотвратить возможные летальные исходы в условиях резко ухудшающейся ситуации на борту корабля.

Он предупреждал, что "из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, невозможно обеспечить карантин, распространение болезни продолжается и ускоряется".

Крозье отметил, что "сейчас не военное время, военнослужащие не должны умирать, и если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших самых надежных матросах".

Численность экипажа более 4 тысяч человек, заражение уже подтвердилось у более чем 150 членов экипажа авианосца.

Крозье отстранили от командования.

Реакция на донесение капитана

В американском военном командовании выразили недовольство поступком Крозье, потому что тот допустил, чтобы его донесение попало в СМИ. В частности, выяснилось, что экс-капитан авианосца использовал незащищенную систему связи при передаче данных.

В понедельник исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли назвал экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, снятого с должности после вспышки коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

"Крозье должен был осознавать, что его письмо попадет в СМИ, и конфиденциальная информация о состоянии на корабле будет опубликована. Если Крозье не думал об этом, то он либо слишком наивен, либо слишком глуп, чтобы быть капитаном такого корабля как этот", - сказал Модли.

Также Модли, по данным американских СМИ, заявил, что в курсе того, что "его ненавидят некоторые за увольнение Крозье". Но, по его словам, Крозье "предал свой долг офицера".

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп отметил, что капитан, вероятно, поступил недальновидно, разрешив экипажу сойти на берег в охваченном коронавирусом Вьетнаме. Именно после этого на борту начали фиксировать случаи заболевания.

Конгресс потребовал отставки

Группа членов Конгресса США от демократической партии призвала главу Пентагона снять с должности исполняющего обязанности министра ВМС за оскорбления в адрес капитана авианосца Бретта Крозье, сообщившего о вспышке заболеваний коронавирусом на его борту.

"Высказывания исполняющего обязанности министра военно-морского флота Томаса Модли в адрес экипажа говорят о том, что он совершенно не способен командовать нашим военно-морским флотом в это трудное время, - заявила ветеран американского флота, член палаты представителей США Элейн Лурия. - (Министр обороны США) Эспер должен немедленно его уволить".

"Решение Модли обратиться к морякам "Рузвельта" и личные нападки на капитана Крозье демонстрируют безучастный подход, более сфокусированный на своем эго, чем на спокойном, твердом командовании, которое нам так нужно в этом кризисе", - написал в своем заявлении председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

Ветеран ВВС США, конгрессмен Тед Лиу от штата Калифорния и ветеран морской пехоты, член палаты представителей от штата Аризона Рубен Гальего в совместном письме министру обороны США Марку Эсперу заявили, что Модли "стал больше, чем просто отвлекающим фактором для администрации и наших военных, он показал, что больше не может командовать лучшим военно-морским флотом в мире".