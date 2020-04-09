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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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В штате Нью-Йорк скончалось рекордное количество больных с коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке за сутки умерли 799 человек, что является наивысшим показателем с момента начала эпидемии в штате, заявил губернатор Эндрю Куомо журналистам в четверг.

По словам Куомо, количество смертей за последние дни возросло. Так, 6 апреля умер 731 человек, 7 апреля - 779 человек, 8 апреля - 799.

Пандемия коронавируса

Всего в штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 7 067 смертей, это в 2,5 раза больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года, заявил Куомо.

"Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка. 11 сентября мы потеряли 2753 жизни. В рамках нынешнего кризиса умерли уже более 7 тыс. человек. Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова", - сказал губернатор.

"Взрывов не было, это безмолвный взрыв, который проходит волной сквозь все общество так же непредсказуемо, как и то зло, с которым мы столкнулись 11 сентября", - подчеркнул он.

Куомо отметил, что количество госпитализированных людей снижается с каждым днем, как и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции легких. На настоящий момент около 18 тыс. человек находятся в больницах штата Нью-Йорк.

"Мы сглаживаем кривую (заболеваемости - ИФ), это хорошая новость. Все это - прямое следствие наших действий. Но вы не можете расслабляться", - сказал Куомо. Он призвал американцев продолжать социальное дистанцирование.

Куомо не назвал общее число заболевших коронавирусом в штате. По последним данным телеканала CNN, в Нью-Йорке зафиксировано 151 тыс. 079 случаев заражения.

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