Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 503,2 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов. Всего с начала пандемии в результате заболевания в стране умерли 18,8 тыс. человек.

В США наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки умерли более 2,2 тыс. человек.

В наиболее пострадавшем от COVID-19 штате Нью-Йорк, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения, от последствий заражения умерли 7,8 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.

В США вылечились от коронавируса 27,3 тыс. человек.