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Песков заявил о необходимости восстановить памятник Коневу в Чехии или России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой по нашему убеждению должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле", - сказал Песков журналистам.

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Чехия Иван Конев Дмитрий Песков

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