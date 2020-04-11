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Финский чиновник, закупивший у КНР бракованные медицинские маски, уйдет в отставку

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Центра стратегического снабжения Финляндии HVK (Huoltovarmuuskeskus) Томи Лоунема (Tomi Lounema) уходит в отставку из-за скандала с закупленными в Китае медицинскими защитными масками.

Пандемия коронавируса

Приобретенные за многомиллионную сумму средства защиты оказались непригодными к использованию, сообщил в пятницу вечером портал Yle.

Также выяснилось, что за сделкой стояли люди с криминальным прошлым. Предприниматель Онни Сармасте (Onni Sarmaste) находится в реестре должников, а предприниматель Тиина Юльха (Tiina Jylha) ранее была судима за финансовые преступления.

Министр труда Туула Хаатайнен (Tuula Haatainen) заверила, что ничего не знала о сделках, и отклонила требования о своей отставке.

Премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) заявила о том, что утратила доверие к Лоунема.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.
Финляндия

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