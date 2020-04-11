В Москву вылетели китайские специалисты для консультаций по коронавирусу

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группа китайских специалистов вылетела в Москву для оказания поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщает генеральное консульство России в Харбине.

Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, "среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретённые в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19".

Вместе с китайскими специалистами в Россию был направлен груз из нескольких тонн медицинских средств защиты и оборудования, безвозмездно передаваемой провинцией Хэйлунцзян российской стороне, сообщили в генконсульстве.