Более 20 граждан КНР вернулись домой из России с коронавирусом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Еще 21 инфицированный коронавирусом прибывший из России гражданин КНР выявлен в китайской провинции Хэйлунцзян в минувшую субботу, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные приехали в город Суйфэньхэ из Москвы через Владивосток. Они прилетели рейсами российских авиакомпаний и отправились на пограничный пункт пропуска на машинах. Общее число прибывших из России инфицированных достигло 198 человек.

Для жителей Суйфэньхэ ввели режим "сидим дома", чтобы предотвратить распространение вируса.

Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом. Ее сформировали государственный комитет здравоохранения КНР и комитет здравоохранения провинции Хэйлунцзян.

Всего за минувшие сутки в Китае выявлено 99 случаев заражения коронавирусом. 97 из них – у людей, приехавших из-за границы.