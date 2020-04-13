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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:28Заразились
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В Испании продолжилось снижение смертности от коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Медики за сутки зафиксировали в Испании смерть 517 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник в испанском Минздраве.

Таким образом, в стране сохраняется наметившаяся в последние дни тенденция к снижению количества летальных исходов.

В общей сложности, в Испании после заражения скончались 17 489 пациентов. Общее число заразившихся людей - 169 496. Из них более 64 тыс. уже успешно завершили лечение.

На этой неделе в стране ослабляют ограничительные меры, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял премьер Испании Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую от последствий распространения COVID-19 экономику.

Власти принимают меры, чтобы защитить завершающих самоизоляцию людей. В частности, с понедельника им будут раздавать маски на остановках общественного транспорта.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания Педро Санчес коронавирус

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