Число выздоровевших после коронавируса в Германии превысило число болеющих

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Число выздоровевших после коронавируса в Германии в понедельник превысило число болеющих.

Согласно информации на сайте Worldometer, собирающем статистику о ситуации с коронавирусом в мире, в Германии болеют COVID-19 свыше 60,5 тыс. человек, а выздоровели - 64,3 тыс.

За последние сутки в стране выявили 2537 новых случаев заражения. Всего в Германии диагностировали свыше 127,8 заражений. Таким образом, в Германии уже выздоровели 50% заболевших, тогда как в Испании - 37%, в Италии - 22%, во Франции - 21%, а в Великобритании только 0,3%.

Скончались после заражения коронавирусом в Германии 3022 человека, это очень низкий уровень смертности по сравнению с некоторыми другими странами, где число жертв превышает десятки тысяч.

Германия находится на четвертой строчке среди стран Европы по числу зарегистрированных случаев заражения.