Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер и не умрет

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что белорусы умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он сообщил, что причинами смертей становятся сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет и диагнозы, которые "даже прочитать невозможно".

По словам Лукашенко, коронавирус - "это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни".

"Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет", - пообещал Лукашенко.

По информации Минздрава Белоруссии, по состоянию на 13 апреля в стране умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек.

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус

Новости по теме

Новости

ВОЗ заявила, что ношение масок скоро станет новой нормой

ВОЗ заявила, что ношение масок скоро станет новой нормой

В КНДР заявили об отсутствии зараженных коронавирусом в стране

В КНДР заявили об отсутствии зараженных коронавирусом в стране

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Трамп поблагодарил Путина за усилия по нормализации рынков энергоресурсов

За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом

Глава минэнерго США заявил, что нефтепром США станет сильнее после кризиса

Путин провел телефонный разговор с Трампом и Королем Саудовской Аравии

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Бориса Джонсона выписали из больницы

Бориса Джонсона выписали из больницы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');