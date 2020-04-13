Мексика не считает одолжением решение США взять на себя часть квоты по снижению нефтедобычи

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканский министр энергетики Росио Нале считает необходимым стабилизировать мировой рынок нефти, но не склонна считать предложение президента США Дональда Трампа о снижении добычи одолжением Мексике.

"Мы все заинтересованы в стабилизации рынка нефти. То, что предлагает Трамп - это сотрудничество, и не стоит это воспринимать, как одолжение", - сказала она в эфире мексиканской радиостанции "Радио Формула".

По ее словам, когда Мексика предложила ОПЕК+ снизить объем добычи нефти лишь на 100 тыс. б/с из требуемых 400 тыс. б/с, Трамп связался с президентом Мексики Лопесом Обрадором и предложил, чтобы остальную квоту заполнили бы США.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б/с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б/с. При этом Трамп отмечал, что позже Мексика должна будет рассчитаться с США за эту услугу.

Страны G20, в число которых входит и Мексика, на заседании в пятницу подписали коммюнике, в котором "обязались принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка" и "одобрив намерения некоторых производителей по стабилизации энергетических рынков".