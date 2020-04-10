США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Мексика должна будет позже "возместить" США эту услугу.

"Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это", - сказал Трамп, отметив, что это может быть сделано "в другом виде".

"Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать "излишек" на себя.... А они возместят это нам позже, может быть в другом виде", - пояснил Трамп.

"Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей (в сутки - ИФ). Это значит, что они на 250-300 тыс. баррелей (в сутки - ИФ) отстают (от того, что от Мексики ожидают другие страны-экспортеры нефти - ИФ)", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, снизят ли теперь США добычу нефти, Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ее снизили под давлением ситуации на рынке.

Трамп добавил, что, если бы власти Мексики не пошли на уступки, они продавали бы нефть по $5-10 за баррель.

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить в ходе 11-часового заседания альянса.

В пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна все же согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи. Он отмечал, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после телефонного разговора с Трампом.