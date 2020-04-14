Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари успешно завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник канцелярия действующего главы государства.

У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы, их тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

В Финляндии до 13 мая будут действовать ограничения на перемещение людей и пересечении границ в связи с коронавирусом.

C начала вспышки коронавируса в этой стране было выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Около 60 человек скончалось, еще 300 выздоровели.