В странах Африки зарегистрировали свыше 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник сообщила в своем твиттере, что число заразившихся коронавирусом в странах Африки превысило 15 тыс. человек.

Самое большое количество заражений зарегистрировали в ЮАР - свыше 2,2 тыс. случаев, в Египте - более 2 тыс., в Алжире - почти 2 тыс., в Марокко - более 1,7 тыс.

Самое высокое количество смертей зараженных коронавирусом в Алжире - 313, за ним следуют Египет (159) и Марокко (120).