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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Более 120 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - За время пандемии коронавируса в мире умерли 121 793 человека, сообщается на сайте Worldometer, где собрана статистика по COVID-19.

Всего в мире зарегистрировано 1 947 860 случаев коронавируса. Выздоровели 460 тыс. пациентов.

Больше всего смертей от коронавируса в США: там умерли 23,6 тыс. человек. На втором месте по числу смертей Италия с 20,5 тыс. умерших. На третьем - Испания, где от коронавируса скончались более 18 тыс. человек.

Страны продлевают меры против коронавируса

Ряд стран продлевают меры, связанные с коронавирусом. Так, премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении до 3 мая ограничений на передвижение жителей по всей стране. В Индии зарегистрировано 10,5 тыс. случаев COVID-19, 358 человек умерли. В понедельник вечером о продлении ограничений до 11 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Правительство Израиля в ночь на вторник утвердило новые ограничения в связи с коронавирусом на ближайшие два дня до окончания праздника Песаха: гражданам запретили покидать населенные пункты и города их проживания. Работа общественного транспорта была прервана накануне вечером и возобновится в четверг 16 апреля в ограниченном режиме. В Израиле зарегистрировано 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 117 человек.

Часть стран отменяет ограничения

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В некоторых странах меры, связанные с коронавирусом, наоборот, ослабляют.

Например, в Италии со вторника возобновляют работу некоторые магазины канцтоваров, книжные магазины и магазины товаров для детей. Разрешение на это дало правительство страны, но в части регионов пока не готовы к открытию торговых точек.

В Австрии со вторника возобновляют работу первые магазины и предприятия в сфере услуг. До сих пор в стране из-за пандемии коронавируса работали только продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами для животных, банки, почтовые отделения, прачечные и химчистки, а также автозаправочные станции. В Австрии коронавирус выявили у 14 тыс. человек, умерли 384 человека.

Власти Польши сообщили, что начнут постепенно снимать действующие в стране в связи с коронавирусом ограничения с 19 апреля. В первую очередь послабление ограничений коснется сферы торговли. В Польше зарегистрировано свыше 6,9 тыс. заражений COVID-19, скончались 245 человек.

В Испании, где с понедельника вернулась к работе часть населения, впервые за время эпидемии сократилось число активных случаев коронавируса. Так, по данным на вторник в Испании COVID-19 болеет 86 тыс. 981 человек, это на 299 человек меньше, чем днем ранее.

В то же время, в Испании во вторник немного ускорился прирост смертей пациентов с коронавирусом. Во вторник испанский Минздрав сообщил о 567 смертях за сутки, в понедельник сообщал о 517 смертях. В общей сложности умерли 18 тыс. 56 человек.

Данные по другим странам

В Великобритании обновили данные о смертях пациентов с коронавирусом: их оказалось больше, чем сообщалось ранее.

Британская национальная статистическая служба во вторник опубликовала собственные данные по смертям от коронавируса в Англии, самой пострадавшей от COVID-19 части Великобритании. В отличие от данных национальной службы здравоохранения Англии, публикуемых ежедневно, в них учитываются все зарегистрированные смерти, а не только те, что произошли в больницах.

По данным службы, в период с начала эпидемии до 3 апреля в Англии жертвами коронавируса стали 5 тыс. 979 человек. Национальная служба здравоохранения Англии сообщала о 3 тыс. 939 смертях за этот период.

Статистическая служба также сообщила, что 46,6% всех смертей, зарегистрированных в Лондоне в период с 27 марта по 3 апреля, были связаны с COVID-19.

Минздрав Ирана сообщил о самом низком за месяц числе новых смертей: за сутки умерли 98 пациентов с коронавирусом. В общей сложности за время эпидемии коронавируса в Иране скончались 4 683 человека. Выявили коронавирус за время эпидемии у 74 877 человек.

Тем временем, сложная ситуация складывается в Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник сообщила, что число заразившихся коронавирусом в африканских странах превысило 15 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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