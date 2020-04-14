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В США отметили высокую вероятность природного происхождения COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская разведка продолжает вести расследование в отношении источника происхождения коронавируса COVID-19, но скорее всего, он не является человеческим творением, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли.

Хроника коронавируса. Апрель.

"Есть много слухов и догадок среди широкого спектра СМИ, сайтов и так далее. Для вас не станет сюрпризом, что мы крайне этим интересуемся", - сказал он во вторник на брифинге, комментируя предположение, что коронавирус может происходить из китайской биологической лаборатории.

"В данный момент я могу сказать - это неокончательно, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение (коронавируса - ИФ). Но безусловно мы этого не знаем", - продолжил он.

По данным сайта Worldometer, собирающего статистику об обстановке с COVID-19 в мире, всего зафиксированы более 1,9 млн случаев коронавируса. Скончались свыше 125 тыс. человек, выздоровели более 466 тыс.

США коронавирус

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