Барак Обама официально поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост президента в своем видеообращении.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - заявил Обама.

Он подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена. "У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", - сказал он.

Обама признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений". "Он стал близким другом", - отметил экс-президент.

Ранее кандидатуру Байдена поддержал его бывший соперник на праймериз у демократов сенатор Берни Сандерс.

На прошлой неделе Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов, вероятно, станет Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.