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Байден пользуется большей поддержкой избирателей, чем Трамп

При этом большинство считает, что в итоге победит все равно нынешний президент

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы проголосовать больше американских избирателей, чем за нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

Если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 48% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена. За Трампа отдали бы голоса 43% респондентов. Таким образом, Байден опережает Трампа на пять процентных пунктов. Остальные участники опроса либо не определились с выбором, либо не собираются идти на голосование.

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Как Трампа, так и Байдена поддерживает подавляющее большинство сторонников тех партий, которые они представляют. Нынешнего президента США поддерживает 91% избирателей, симпатизирующих республиканцам, Байден пользуется почти такой же поддержкой (90%) среди сторонников демократов.

Между тем, на вопрос о том, кто победит на выборах 2020 года, 57% опрошенных заявили, что выиграет Трамп, а 43% считают, что победу одержит Байден.

Опрос проводился 12-14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американских избирателей.

Американские СМИ напоминают, что подобные опросы показывают, какой реальной поддержкой пользуются Байден и Трамп. Однако в США президента избирают в результате непрямых выборов, и победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна, даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то, что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

США Дональд Трамп Джо Байден

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