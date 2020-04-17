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ФБР засекла атаки из-за рубежа на сайты ведомств, исследующих COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные хакеры взломали базы некоторых учреждений, занимающихся исследованиями коронавируса COVID-19, заявила заместитель помощника директора Федерального бюро расследований США Тоня Югорец.

Пандемия коронавируса

Она выступила в ходе дискуссии, организованной в формате видеоконференции институтом Аспена.

"Мы, безусловно, видели разведывательную деятельность и вторжения в некоторые из этих учреждений, особенно тех, которые публично заявили, что работают над исследованиями, связанными с коронавирусом", - сказала она.

Югорец отметила, что факты хакерских атак на биофармацевтическую промышленность отмечались и ранее, добавив, что "они, безусловно, активизировались в ходе нынешнего кризиса".

Чиновник не назвала страны, которых ФБР подозревает в этих действиях.

ФБР США коронавирус

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