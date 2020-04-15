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В ДНР сообщили о намеченном на четверг обмене пленными между Киевом и Донецком

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Обмен пленными между Донецком и Киевом состоится в четверг, 16 апреля, по формуле "8 на 10", заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

Об этом Морозова рассказала журналистам в среду.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала обмен пленными с условием, что он должен состояться до Пасхи.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в конце декабря 2019 года. Он произошел по формуле "всех установленных на всех установленных".

Согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались от участия в обмене. В частности, в ЛНР отказались возвращаться девять человек, еще двое решили остаться в ДНР.

ДНР Дарья Морозова Украина Донбасс

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