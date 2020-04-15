В Германии приготовились частично снять ограничения, введенные из-за COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса, в среду канцлер Ангела Меркель озвучила соответствующее решение правительства и федеральных земель ФРГ.

"Мы и дальше должны будем соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи, это правило будет действовать и дальше и его соблюдение будет отслеживаться", - сказала Меркель журналистам в Берлине. При этом с понедельника, 20 апреля, будут открывать часть магазинов, а с 4 мая - школы.

По ее словам, правительство "допускает больше общественной жизни", но "маленькими шагами". Кроме того, гражданам "настоятельно рекомендуется" в общественных местах носить маски.

По ее словам, властям Германии удалось серьезно замедлить распространение коронавируса, но это "промежуточный успех, не больше и не меньше". "Это хрупкий промежуточный успех", - сказала Меркель.

"Мы должны понимать, что нам придется жить с вирусом до тех пор, пока не будет медикаментов, в первую очередь, вакцины", - сказала канцлер.

Как ожидается, после 4 мая регионы страны начнут поэтапно открывать школы, но действовать будут с "чрезвычайной осторожностью".