Глава Пентагона заявил, что Китай до сих пор скрывает информацию о коронавирусе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Марк Эспер в среду обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе COVID-19 как на первоначальных этапах эпидемии, так и сейчас.

"Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", - заявил Эспер в интервью телеканалу Fox News.

"Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию", - утверждает он.

Эспер отметил, что необходимо "продолжать оказывать на них давление" для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19.

Ранее в среду сообщалось, что бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти КНР в том, что они скрыли от мира информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии этого заболевания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19. Трамп заявил, что ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".