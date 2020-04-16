Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений в замалчивании Китаем эпидемии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции", - говорится в сообщении.

Стороны договорились укреплять сотрудничество, в частности, по линии обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. Взаимная поддержка в борьбе с глобальной угрозой - еще одно убедительное свидетельство особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства, заявили в Кремле.

Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, РФ и Китай смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.

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