Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли от мира информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии этого заболевания, сообщает Daily Mail.

По его словам, в декабре и январе был краткий период, когда Китай прятал данные о новом коронавирусе от Запада.

"В Америке - ужасная злость от того, что, как они считают, было навлечено на всех нас Китаем, а Китай уклоняется от изрядной доли ответственности за то, что у него возник вирус, за то, что первоначально он не смог справиться с ним", - пояснил экс-глава MI6.

Кроме этого, Соэрс, занимавший в 2007 - 2009 годах должность постпреда Великобритании в ООН, заявил, что пандемия окажет влияние на международные отношения. По его мнению, ранее наблюдавшиеся тенденции, такие как рост зависимости обществ от технологий, ослабление международных структур вроде ООН и смещение экономического центра мира в Азию, в условиях пандемии ускорятся.

Соэрс возглавлял MI6 в 2009 - 2014 годах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию прокитайской. По его мнению, в ситуации с коронавирусом в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину и потому - поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

В ВОЗ с такой критикой со стороны Трампа не согласны.