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Режим изоляции бельгийцев продлили до 3 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - После заседания в среду Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило решение продлить режим изоляции до 3 мая.

"То, что требуют от вас каждый день, переносить трудно. Наша страна не знала такого сильного испытания со времени Второй мировой войны. Однако мы понемногу каждый день приближаемся к его завершению", – заявила на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

Она указала, что много пациентов остались в отделениях интенсивной терапии, хотя число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается. Крайне хрупкая ситуация сложилась в домах престарелых, потому что пожилые люди подвержены самому большому риску.

Правительство ослабило некоторые меры контроля. Так, с понедельника 20 апреля разрешается открыть пункты торговли семенами, саженцами и другим посадочным материалом. Основной торговый оборот этого сектора формируется между мартом и маем, и закрытие грозит ему разорением. Откроются также магазины стройматериалов и строительных инструментов.

В числе других распоряжений правительства – разрешение близким родственникам посещать обитателей домов престарелых, учреждений для инвалидов и других мест социального поселения. Посетитель должен быть только один при условии, что у него не было симптомов COVID-19 минимум за две недели до визита.

Вместе с тем решено, что школы открывать еще слишком рано. Вероятно, занятия смогут возобновиться не раньше мая.

Никакие массовые мероприятия не разрешены до 31 августа. Подтверждено, что отменены все летние музыкальные фестивали и крупные спортивные мероприятия.

Бельгия коронавирус COVID-19

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