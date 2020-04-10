Западные христиане отметят Пасху в самоизоляции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Западные христиане проведут Великую Пятницу, которая посвящена воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, и Пасху не на церковных службах, а в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает BBC News.

Однако, несмотря на ограничения, верующие находят способы все-таки отметить пасхальные праздники. Так, многие проводят Страстную Пятницу за просмотром месс, религиозных передач и чтением молитв.

По данным СМИ, все религиозные мероприятия Страстной Седмицы отменили в столице Италии Риме. В частности, в этом году в Колизее не будет проводиться Крестный ход, который всегда собирал большие толпы паломников, туристов и местных жителей.

В то же время папа римский Франциск проведет службу в честь Великой Пятницы на Площади Святого Петра в Риме, но без присутствия общественности.

В честь Страстной пятницы пройдет служба в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Мероприятие будет проводиться в соборе без прихожан по двум причинам - из-за эпидемии COVID-19 и повреждений, не устраненных в здании собора после пожара в прошлом году.

BBC News отмечает, что в одном из монастырей в Бельгии монахини проводят службы в честь Великой Пятницы, соблюдая при этом правило социального дистанцирования.

В Австралии священники проводят службы в пустых церквях и транслируют мессы онлайн.

На Филиппинах отменены мессы и другие религиозные собрания, в том числе народные ритуалы, посвященные распятию Христа. Так, в Маниле отменено ежегодное шествие с "Черным Назарянином", статуей Иисуса Христа. Однако, отмечает BBC News, некоторые жители все же традиционно вышли на улицы города, игнорируя призыв власти оставаться дома.

Многие верующие собрались на улицах Манилы для совершения молитв.

В Белом Доме в пятницу в 12:00 по местному времени (19:00 по московскому) пройдет предпасхальная служба, которую проведет епископ Гарри Джексон из церкви пятидесятников в штате Мэрилэнд.

Празднование самой Пасхи 12 апреля пройдет также в режиме "локдауна".

Несмотря на отмену ежегодного очного пасхального послания папы римского Франциска, он обратится к народу в режиме прямой трансляции из личной библиотеки.

Он призвал найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции. "Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - заявил понтифик.

В интернете также можно будет послушать выступление известного итальянского тенора Андреа Бочелли, который выступит в воскресенье в пустом Кафедральном соборе Милана. По словам Бочелли, это будет не концерт, а призыв к совместной молитве.