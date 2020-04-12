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Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Брюссельская полиция в ночь на воскресенье сообщила о 45 задержаниях в рамках беспорядков, вспыхнувших днем в субботу в столичной коммуне Андерлехт.

Полиция подтвердила, что контролирует ситуацию, однако не исключает, что операция по усмирению бунта будет продолжаться всю ночь.

Как сообщалось, в субботу вспыхнули беспорядки в брюссельской коммуне Андерлехт.

Многие жители коммуны вышли на улицы, чтобы протестовать против гибели в пятницу вечером 19-летнего молодого человека в ходе преследования полицейским патрулем. Уклонившись от полицейского контроля, он пытался скрыться на скутере, но врезался в один из преследовавших его автомобилей полиции и умер на месте.

Властям пришлось развернуть значительные полицейские силы.

Местная молодежь вступила в прямые столкновения со стражами порядка, забрасывала их камнями. Было разбито много запаркованных на улицах автомобилей, разрушено городское оформление. Пострадали полицейские автомашины.

Участники бунта обвиняли полицию в смерти своего сверстника.

Информационный портал Sudinfo привел слова родственницы погибшего юноши, которая призвала ю участников беспорядков к спокойстви: "Бунтовщики все молодые. Они беспечные, конечно. Но о чем мы сейчас действительно просим: дайте нам, семье, отметить наш траур".

Бельгия Брюссель

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