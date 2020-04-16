Число новостроек в США в марте рухнуло на 22,3%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В марте в США количество новостроек, которых начали возводить, снизилось на 22,3% по сравнению с февралем и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли.

По пересмотренным данным, в феврале количество новостроек снизилось на 3,4% - до 1,564 млн. Ранее сообщалось об уменьшении показателя на 1,5% - до 1,599 млн домов.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в марте на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.