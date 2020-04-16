Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для "наркоманов и курцов"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки.

В четверг Лукашенко провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"В тему совещания глава государства отметил, что нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком и для тех, кто имеет вредные привычки", - сообщила пресс-служба президента.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.

По состоянию на 16 апреля число заразившихся COVID-19 в Белоруссии достигло 4204 человек, умерло 40 человек.