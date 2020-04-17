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Трое членов экипажа МКС приземлились в Казахстане

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-15", на борту которого с Международной космической станции вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, успешно приземлился в Казахстане.

"Есть посадка", - сообщил диктор трансляции, которую ведет "Роскосмос". Посадка состоялась в районе, расположенном к юго-востоку от казахстанского города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Скрипочка и Меир находились на станции с 25 сентября 2019 года, туда они прибыли с первым астронавтом ОАЭ Хаззой Аль Мансури, который вернулся на Землю через неделю с с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

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Морган прилетел на МКС 20 июля 2019 года с космонавтом "Роскосмоса" Александром Скворцовым и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано. Россиянин и итальянец вернулись на Землю в феврале с американкой Кристиной Кук, работавшей на МКС почти год, она стала рекордсменом среди женщин по продолжительности полета, перебив предыдущее достижение своей соотечественницы Пегги Уитсон, установленное в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук составила 328 дней.

Экипаж встречают с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле.

МКС Союз МС-15 Казахстан

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