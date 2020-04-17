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Среди работающих на Байконуре сотрудников "Роскосмоса" нет ни одного случая COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские специалисты, работающие на космодроме Байконур для обеспечения старта пилотируемого корабля "Союз МС-16" и посадки корабля "Союз МС-15", сдали тесты на коронавирус и оказались здоровы, сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вячеслав Рогожников.

"Мы находимся в Кызыл-Ординской области Казахстана, это одна из наиболее пораженных коронавирусом... Пока на сегодняшний час у нас не зафиксировано здесь положительных тестов на коронавирус, мы продолжаем интенсивно трудиться", - сказал Рогожников в эфире YouTube-канала "Роскосмоса".

Он сообщил, что специалисты, которые будут работать с приземлившимся в пятницу экипажем кораблем "Союз МС-15", перед вылетом к месту посадки сдали еще один тест на COVID-19.

В пятницу утром на Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись россиянин Олег Скрипочка, а также астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Спускаемый аппарат приземлился в Карагандинской области Казахстана.

Байконур Роскосмос Казахстан

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