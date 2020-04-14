Космонавт Олег Скрипочка после возвращения с МКС будет находиться в режиме обсервации

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский космонавт Олег Скрипочка после приземления будет доставлен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации, сообщили "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Со Скрипочкой в профилактории будут работать только медики в масках, добавили в ЦПК. Там также заявили, что встреча космонавта с семьей будет организована с учетом требований и правил, действующих в Московской области. "Члены семьи также будут находиться в режиме изоляции", - сообщили в Центре.

17 апреля запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15". Он доставит на Землю российского космонавта Олега Скрипочку и американских астронавтов: Эндрю Моргана и Джессику Меир.

Новым командиром МКС вместо Скрипочки станет астронавт Крис Кэссиди. Он вместе с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером прибыл на станцию 9 апреля на корабле "Союз МС-16". Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Кроме того, в космос экипаж "Союза МС-16" отправился без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не смогли попасть на космодром, как и журналисты.

В зарубежных странах коронавирус привел к снижению активности деятельности ракетно-космических компаний. В частности, NASA приостановила реализацию ряда проектов и вывела часть сотрудников на удаленную работу дома, а Гвианский космический центр объявил о временном прекращении всех пусковых программ.