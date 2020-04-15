В Израиле мать и ее новорожденный ребенок заразились коронавирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мать новорожденного ребенка, который заразился коронавирусом, также дала положительный результат на COVID-19, сообщил в среду один из медицинских центров Израиля.

Накануне, 14 апреля, руководство центра объявило, что к ним поступил самый молодой пациент с коронавирусом в Израиле - восьмидневный ребенок.

Он был доставлен с высокой температурой, а впоследствии дал положительный результат на COVID-19, сообщили в среду израильские СМИ. По словам сотрудников клиники, и у ребенка, и у матери состояние нормальное.

В Израиле по состоянию на среду подтверждено 12,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав страны.

176 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Число погибших от коронавируса возросло до 126 человек. 2,3 тыс. человек выздоровели.