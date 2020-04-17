Власти Китая объяснили корректировку данных по коронавирусу недоучетом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - МИД КНР в пятницу заявил, что корректировка данных по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии коронавируса объясняется недоучетом в связи с очень быстрым распространением COVID-19.

По сообщению западных СМИ, представитель китайского внешнеполитического ведомства признал, что быстрое распространение вируса действительно привело к тому, что некоторое время цифры были занижены, но не по причине их сокрытия властями, а "из-за недоучета".

Он отметил, что китайские власти не скрывали масштабы вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти китайского города Ухань (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения COVID-19, уточнили данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По уточненным данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что ВОЗ недостаточно быстро и точно проинформировала мировое сообщество о реальной угрозе, которую представляет COVID-19. Он также предположил, что Китай скрывал некоторые данные об этом коронавирусе.