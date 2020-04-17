Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 152 647+96 592

Власти Уханя постфактум выявили еще 1,2 тыс. умерших от коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.

По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333.

Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.

Китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на муниципальные власти приводит четыре причины, по которым данные были изменены:

- Система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;

- Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;

- Пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;

- Зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

Ранее в пятницу Госкомздрав КНР сообщил о 82 367 инфицированных и 3 342 случаях смерти.

В декабре прошлого года в 11-миллионном Ухане (провинция КНР Хубэй) началась вспышка пневмоний, которые, как выяснилось позднее, были вызваны неизвестным ранее типом коронавируса. Позднее вирус был официально назван SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание - COVID-19. Впоследствии коронавирусная инфекция распространилась в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию на фоне распространения COVID-19.

По состоянию на 7:00 мск пятницы в мире насчитывалось 2 182 823 случаев заболевания COVID-19, более 145 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше полумиллиона. В Китае эпидемия почти завершилась: за истекшие стуки там было выявлено только 26 новых заражений коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа (восемь вернулись из РФ). Ни одного летального исхода, связанного с COVID-19, не зафиксировано.

Ухань оживает после карантина

12
Китай Ухань Хубэй коронавирус

Новости по теме

Новости

Экс-адвокат Трампа досрочно выйдет из тюрьмы из-за коронавируса

Facebook будет предупреждать о ложной информации по COVID-19

Facebook будет предупреждать о ложной информации по COVID-19

Трамп представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений

Трамп представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Лондон пообещал пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией

В чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновился пожар

В чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновился пожар

В деле о поджоге травы в Чернобыльской зоне появился второй фигурант

Экономический кризис

Число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило 5 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');